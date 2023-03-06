美國民主黨籍聯邦參議員華納今天表示，兩名聯邦參議員計劃於本週提案立法，讓政府「禁止或阻止」諸如中國短影音平台TikTok等外國科技產品。

路透社報導，參議院情報委員會（Intelligence Committee）主席華納（Mark Warner）在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）中指出，TikTok將會是這項法案檢討的「可能對象之一」。

美國用戶資料最終恐將落入中國政府手中而引發疑慮，這使得TikTok面臨與日俱增壓力。

眾議院外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）1日表決通過，授予總統拜登禁止TikTok的權力，這將是美國對任何社群媒體所作最巨大限制。

白宮上週給政府機構30天期限，來確保聯邦裝置和系統中沒有任何TikTok。美國逾30個州、加拿大和歐洲聯盟政策機構也已經禁止在公務裝置中下載TikTok。

華納表示，TikTok發送給用戶的影片類型令人憂心它「可能成為宣傳工具」。

他並表示，計劃提出的法案內容「將會提到，就進入美國的外國科技而言，我們必須擁有確保我們於有必要的時候可以加以禁止或阻止的系統性作法」。

華納的發言人表示，他們可望於7日正式宣布提出這項法案。（譯者：何宏儒）1120306