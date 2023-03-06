台北股匯市今上演雙漲，台股開高走高，終場收在15763.51點，上漲155.09點，成交量2422.37億元；三大法人買超156.55億元，外資及陸資買超84.69億元。匯市在外資小幅匯入帶動下，盤中一度升抵30.535元，終場以小升5.1分作收。

匯銀主管指出，台股上漲，外資持續偏匯入，加上30.600元上方出口賣壓出籠，帶動早盤新台幣走升，但升至30.550下方進口商買盤也不少，加上外資午盤後轉為匯出、整天篇雙向操作，因此今日波動不大，匯市觀望氣氛濃厚。

匯銀主管指出，，市場焦點放在週五美國非農就業數據公布，以及明日鮑爾發表國會聽證詞，新臺幣短線仍持續在30.300元至30.700元狹幅區間測試。

其他亞幣方面，今日升貶互見，外匯交易員指出，今日人民幣偏貶，日幣則因美債利率下來而走升，主要幣別走勢各有各不同，另包括韓元小貶、新加坡同樣在狹幅區間波動。

對於休假後匯市量縮，交易員表示，本週較多重要數據或事件，加上市場對升息預期提高，後續確切要怎麼走，市場持續在觀望，大部分市場已有反映、也提高預期，國際美元也已反映利多，近期非美幣別將會先整理一段時間，待相關數據公布後才有波動。