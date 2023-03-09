沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於下游建商農曆年後持續推案效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，推升沛波2月營收表現，不僅月成長1.2倍，也年成長5成以上，並創下歷史同期新高紀錄。
沛波表示，近期房市雖持續受通膨、升息、打房等多重因素影響，觀望氣氛濃厚，不過商辦、廠辦市場供不應求，建商轉向布局商辦及廠辦市場並陸續有新建案推出。此外，政府積極推動公共建設，以及國際鋼價持續攀升，皆有助於推升沛波業績表現，加上公司有擴充產能規畫，因此沛波樂觀看待今年營運展望。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周四公告2月份自結營收為新台幣8.16億元，月增120.2%、年增51.9%，創下單月歷史次高、歷史同期新高紀錄；累計今年前2月自結營收為11.86億元，年增18.6%。在商辦廠辦需求助攻，公司今年營運前景佳。
沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於下游建商農曆年後持續推案效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，推升沛波2月營收表現，不僅月成長1.2倍，也年成長5成以上，並創下歷史同期新高紀錄。
沛波表示，近期房市雖持續受通膨、升息、打房等多重因素影響，觀望氣氛濃厚，不過商辦、廠辦市場供不應求，建商轉向布局商辦及廠辦市場並陸續有新建案推出。此外，政府積極推動公共建設，以及國際鋼價持續攀升，皆有助於推升沛波業績表現，加上公司有擴充產能規畫，因此沛波樂觀看待今年營運展望。
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