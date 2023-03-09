沛波總經理楊韻蒔表示，受惠於下游建商農曆年後持續推案效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，推升沛波2月營收表現，不僅月成長1.2倍，也年成長5成以上，並創下歷史同期新高紀錄。

沛波表示，近期房市雖持續受通膨、升息、打房等多重因素影響，觀望氣氛濃厚，不過商辦、廠辦市場供不應求，建商轉向布局商辦及廠辦市場並陸續有新建案推出。此外，政府積極推動公共建設，以及國際鋼價持續攀升，皆有助於推升沛波業績表現，加上公司有擴充產能規畫，因此沛波樂觀看待今年營運展望。