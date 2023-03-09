台北股匯市今再度雙殺，台股開高走低，終場收在15,770.66點，下跌47.54點，成交量2,520.71億元；三大法人賣超125.83億元，外資及陸資（不含外資自營商）繼續賣超125.38億元。

匯市方面，受鮑爾談話後續影響，市場熱錢持續逃竄，外資繼續賣股匯出，新台幣早盤以30.79元開出，盤中一度貶至最低30.83元，午盤後震盪篇貶，出口商在30.800元上方賣壓出籠，積極拋匯賣美元，加上外資午盤後匯出力道縮手，終場貶幅收斂，以小貶2分作收，收盤價貶破30.8元關卡。

匯銀主管表示，明日美國將公布非農就業數據，若就業水準維持高檔，國際美元走升將獲得支撐，且下周二美國將公布最新消費者物價指數（CPI）數據，將牽動美國升息步幅，研判至美國CPI公布前，美元將持續強勢。

匯銀主管說，新台幣短線將是易貶難升格局，預料會在30.8元上下狹幅區間震盪，若Fed持續釋放鷹派立場，新台幣將持續往31元整數關卡測試。