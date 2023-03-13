美國銀行近期有三家爆雷，包括：專營加密幣的加密友善銀行Silvergate倒閉，接著是美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）光速倒閉、而規模第二大的加密友善銀行Signature Bank也已由紐約州金融監管機構接管。
銀行局指出，國銀對美國矽谷銀行及Silvergate Bank皆無曝險。
證期局指出，截至今年2月底證券商對矽谷銀行暴險金額為0；另截至今年1月底投信基金對於矽谷銀行之暴險金額為新台幣3.18億元，占全體投信公私募基金規模新臺幣5兆877億元之0.01％；截至今年1月底止，有3檔投信基金投資Silvergate Bank股票，投資金額合計約新台幣450萬元，占全體公私募投信基金規模（5.09兆元）之0.00009％。
保險局指出，經查保險業投資矽谷銀行（Silicon Valley Bank）新台幣1.5億元。
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