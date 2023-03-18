美國矽谷銀行（SVB）因美元升息而遭遇資產價值下降，讓恐慌的客戶爭相提領存款而陷入股價、流動性雙雙下跌的窘境最後終於倒閉並且申請破產，同樣倒閉的銀行還有標誌銀行（Signature）。拜登政府信心滿滿的加持，然而在今天一項新的研究中，經濟學家表示可能面臨相似風險的銀行——還有186家。

據《華爾街日報》（Wallstreet Journal）18日報導，本週發佈的一篇論文中，經濟學家估計了美國個別銀行的資產損失了多少市場價值，這是在美聯儲的快速升息過程中發生的。這些銀行的資產通常包括美國國債和抵押貸款，當新的債券利率比較高的時候，這些資產的價值可能會下跌。

經濟學家還研究了銀行資金中未經保險的存款（即未經銀行間的再保保險的銀行存款）比例，和那些超過25萬美元（約新台幣766萬元）的帳戶。他們估計還有186家美國銀行，處於和矽銀一樣的處境之中，如果超過一半（資金）未經保險的存款人快速提取他們的資金，即使是資金受到保險保護的存款人也可能面臨損失，因為銀行沒有足夠的資產來償還所有存款人，可能迫使美國聯邦存款保險公司（FDIC）介入。

研究有一個重要的警告：這份報告沒有考慮到對沖，這可能會幫助許多銀行對抗利率上升的風險。專家表示：「我們的計算表明，如果沒有其他政府干預或將行資本重組，這些銀行肯定正面臨著流動性風險，」