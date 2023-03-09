廣華表示，隨著春節後大陸新車市場銷售情況趨於穩定，品牌車廠也積極恢復拉貨，但因去年優惠政策所影響的透支效應，導致庫存居高不下，多家車廠陸續調整銷售價格，加大促銷力度，積極改善終端銷售，經銷商補貨力道意願雖有加強，但也面臨消費者觀望氣氛濃厚的問題。

廣華表示，公司各生產基地返工如預期，針對個別車廠拉貨計畫彈性調整稼動配合出貨，以滿足客戶需求。

展望今年，廣華表示，隨著大陸疫情防控轉入新階段，作為大宗消費品的汽車業，成為各地政府拉動內需和刺激消費的重點，預期新車銷售市場將有機會回到過往成長水準。

尤其在新能源車方面，隨著上游原材料成本下降，新能源車款之終端售價將逐漸趨於平穩，亦有利於品牌廠商加速搶占更多市占率，有助創造廣華旗下主要客戶對於公司布局在智能化、輕量化、採用環保製程的新產品保持良好的訂單需求，對整體營運帶來正面的挹注。

廣華指出，公司同時加強內部製程優化、著重成型後的加工工藝技術，除了擴大接單業務範疇、推升產能稼動率外，亦持續精進公司之整體毛利率與獲利表現。