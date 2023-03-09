雖然消費性產品需求依舊疲弱，但車用訂單穩定，且2月工作天數較1月增加，順德2月合併營收回升到8.62億元，月增10.2%，年增3.71%，累計前2月合併營收為16.44億元，年減8.95%，順德預估，第1季營收約季減個位數，第1季毛利率及獲利則可望受益於銅價上揚。

順德2022年合併營收為117.24億元，年成長5.13%，創下歷年新高，營業毛利為20.78億元，年減1.48%，合併毛利率為17.73%，年減1.19個百分點，營業淨利為11.69億元，年減4.58%，營業淨利率為9.97%，稅後盈餘為9.41億元，年增10.36%，創下歷年新高，每股盈餘為5.16元；順德董事會決議每股配息3.2元。

順德表示，今年有望高個位數成長。

美系外資雖然認為順德2月合併營收略低於預期，但汽車客戶訂單狀況一直保持良好狀態，預估順德3月營收應該有機會月增15%，維持順德「建議加碼」評等及目標價130元。