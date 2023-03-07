美國電動自行車火災意外以紐約占大宗。根據紐約市消防局數據，去年相關起火意外激增逾1倍至216件。電動自行車和電動滑板車等微移動裝置火災已造成40人受傷，和兩起死亡案例。

紐約市消防局局長卡瓦納（Laura Kavanagh）2月底指出，這些裝置若是不受監管或是使用不當，將非常危險。

電動自行車在美國封城防疫期間大受歡迎。根據輕型電動車協會（LEVA）數據，美國去年進口110萬輛電動自行車，大幅高於2021年的88萬輛和2020年的45萬輛。飽受高汽油價格所苦的消費者，相繼利用電動滑板車代步。

許多電動自行車電池起火意外是因為使用者充電整夜，造成電池過熱。若是將電動自行車停在走廊或是門邊，一旦故障的電池引發火災，不用幾分鐘就可能讓民眾受困屋內。

此外，二手或是改裝電池又特別容易引發危險，化學火災不僅會釋放有毒氣體，燃燒快速，而且又極難撲滅。

電池起火的原因很多，像是使用次級原料，或是撞擊造成電池損壞等。電池兩極出現裂痕，導致短路或是溫度快速度升，亦是常見的起火原因。

電池起火一直是筆電、手機和平板電腦等電子裝置常見的問題。隨著電動車銷售攀升，車用電池逐漸出現類似狀況。根據汽車服務商Cox Automotive統計，美國去年電動車銷售增加65％，占整體新車銷售的5.8％。

紐約市消防局正與美國消費者產品安全委員會（CPSC）合作，調查電動自行車電池起火事故。紐約市消防局敦促CPSC進一步規範電動自行車，包括在港口扣押未達最低產業標準的進口產品。