新浪財經報導，盤面上，A股資料中心概念股開盤活躍，新炬網絡連三日漲停，佳力圖一字漲停，直真科技、中科信息、銅牛信息、深桑達A、數據港等紛紛開高。
A股電網設備、虛擬電廠概念股開盤拉升，三暉電氣漲停，通光線纜、泰永長征、兆新股份、三變科技等紛紛衝高。A股6G概念再度拉升，三維通信漲停，本川智慧漲超10％，盛路通信、世嘉科技、信科移動等跟漲。
A股太陽能概念繼續反彈，兆新股份直線觸板，愛旭股份、歐晶科技漲超6％，東方日升、禾邁股份、鈞達股份、石英股份等紛紛走強。A股軍工股拉升，北斗導航方向領漲，湘郵科技漲停，金信諾漲超9％，北摩高科、廣聯航空、航新科技等跟漲。
另一方面，香港恒指8日開低1.35％，報20,256.89點，恒生科技指數跌1.94％，隨後恒指跌幅擴大至2％，恒生科技指數跌幅擴大超3％。碧桂園服務跌超4％，龍湖集團跌近4％，京東跌3.7％，攜程集團跌6.7％，小鵬汽車跌近6％。
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