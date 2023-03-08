新浪財經報導，A股三大指數8日震盪調整，臨近尾盤集體回升，石油、保險等權重藍籌走跌，上證50盤中跌超1％。
盤面上，晶片股8日午後走強，光刻膠族群領漲，容大感光拉升漲停，佰維存儲、金力泰、同益股份、南大光電漲超10％。資料中心、國資雲概念走強，新炬網絡連三日漲停，佳力圖、安妮股份、南興股份漲停，南凌科技、佳華科技、光雲科技等漲超10％。
6G、衛星導航概念再度大漲，世嘉科技連三日漲停，金信諾、本川智慧、三維通信、澳弘電子漲停。
以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入近8億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出逾10億元。A股行業ETF漲跌不一，通信、傳媒、軍工ETF漲超1％，消費、銀行、有色金屬ETF跌幅居前。
另外，大陸商品期貨8日多數收跌，滬銀、花生跌逾3％，原油、不鏽鋼跌2％，乙二醇、純鹼、甲醇、滬鎳、國際銅、滬錫、橡膠、滬金、生豬跌逾1％。
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