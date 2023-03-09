為了讓整體經濟需求降溫，並使通膨回落至2%目標，去年聯準會以40年來最快的速度提高利率，但美國經濟在去年底有些走軟後，再度出現反彈跡象，導致物價壓力回升。

最新的《褐皮書》調查報告大致反映出近來發布的數據。報告指出，與去年底相比，美國經濟活動有所回升，就業市場仍然「穩健」。不過，供應鏈進一步緩解，且聯準會許多地區的通膨正在放緩。報告指出，受訪者預期今年價格漲勢將繼續放緩。

另有跡象顯示價格上漲令部分消費者怯步，以及企業擴大利潤的能力不如前幾個月。芝加哥聯準銀行表示，受訪者回報客戶越來越不願意支付更高的價格。聖路易斯聯準銀行表示，企業、尤其是規模較小的公司回報他們沒有提高價格，而是自己承擔利潤縮水。

儘管如此，調查指出通膨仍然「普遍存在」，且在勞動力市場上尋找具所需技能或經驗的人力仍具挑戰。

美國勞工部周五將發布備受關注的2月非農就業報告。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周三在眾議院金融服務委員會備詢時重申其周二發出的訊息，即央行可能加大、加快升息步伐，但他同時也表示下一次的升息決定，取決於3月會議前公布的數據。

鮑爾周二在參議院銀行委員會上表示，最新發布的經濟數據意外強勁，意味著利率最終可能升至高於此前預期的水準。雖然經濟表現意外強勁部分可能因為氣候溫暖等季節性影響，但這也可能意味著聯準會在抑制通膨上可能需要做得更多，甚至可能需要重拾較大的升息幅度，大於決策官員們本來想要一直採用下去的25個基點，「如果數據整體顯示有必要加快收緊政策，我們已準備好加大升息步伐」。他並直接點明3月10日勞工部發布的2月就業報告與下周發布的通膨報告，對於聯準會在下次會議採取的行動非常重要。