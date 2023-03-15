摩西在談到矽谷銀行倒閉事件時表示，儘管政府已經採取措施來降低衝擊，但矽谷銀行的倒閉將加劇經濟放緩，「別以為主管機關知道他們正面臨的是什麼，矽谷銀行剛剛發生的事讓他們完全措手不及」，人們應該為此感到不安。

摩西和這部電影另一位主角本尊、傳奇對沖基金經理貝瑞（Michael Burry），在2008年金融危機爆發前因對作抵押貸款證券而一戰成名。

摩西表示，自聯準會開始升息以來，信貸環境便一直在變化，我們直到現在才剛剛開始感受到升息的滯後影響，「百分之九十九的人沒有預料到這件事，那麼現在一切就都清楚了嗎？我不這麼認為」。

儘管情勢還不明朗，但美股周二仍強勁反彈，摩西表示，這是對於聯準會可能提前暫停升息的反射動作（knee-jerk reaction）。這波漲勢不會持續下去，因為資金成本正持續攀升。

他並警告，在銀行的資產負債表上，商業房地產和汽車貸款仍然閃爍著不祥的信號。「如果你認為經濟會放緩，它就會加速放緩，因為銀行真正得收緊銀根」。他預期下個月展開的第一季財報季將讓華爾街看得更清楚。

摩西表示，如果聯準會認為這種情況會消失，那他們就是在「自欺欺人」。

在美國政府介入並採取一系列措施緩解矽谷銀行和Signature Bank倒閉引發的恐慌後，國際信評公司穆迪仍將美國銀行體系的評級從「穩定」調降為「負面」，稱矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業的經營環境正迅速惡化。

摩西表示，總體而言，我們仍然低估在這個市場，當利率升高時發生的事。自2022年3月以來，聯準會已經將利率提高450個基點。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）將下周二、三（美東時間）召開為期兩天的利率政策會議。

摩西的看法顯然與另一位《大賣空》主角本尊貝瑞相去甚遠。貝瑞周一在推特上表示，這場危機很快就會獲得解決，現在我並未看到真的危險。