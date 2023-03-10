豆府本年度除息基準日為4月5日，發放日為4月26日，並將於5月30日，於台北市中山區民權東路二段42號4樓（本公司會議室）召開股東常會，預計承認2022年度營業報告書及財務報表，停止過戶日自4月1日起，至5月30日截止。

疫情常態化，民眾的消費力道持續暢旺，加上情人節與228節慶連假助攻，豆府2月營收2.39億元，年增18.63％；累計1～2月營收5.32億元，年增40.81％，亦雙創下同期新高，展現強勢營運動能。

展望後市，為擴大市占並搶攻疫後餐飲市場復甦商機，豆府今年將加大力度積極持續展店，新增門店數希望能較去年增加，目標10間以上。除了門店數量的持續增加，並啟動集團多角化經營，即食與冷凍食品將陸續上市，為豆府2023年營運動能增添動力。

回顧2022年，台灣已從疫情中逐步走出，民眾出門消費意願已明顯回溫，加上豆府旗下各品牌持續進行展店，並戮力強化消費者之實際到店體驗，因而豆府在2022年的營運實績，較2021年有著明顯提升。截至2022年年底，豆府餐飲集團旗下門店已達63家，年度新增10家門店。