中美科技戰升級！美國政府正着手進一步收緊對華半導體製造設備的出口限制，以阻止中國發展先進晶片產業。香港《星島日報》引述彭博報導，拜登政府已向一些美國公司公布上述限制措施，預計最早下月公布。新規推出後，預計被列入管制清單的設備數量將會倍增。在中美角力升溫之際，荷蘭光刻機巨頭ASML的承包商高層本周將到訪東南亞國家，考慮在當地設廠的可能性，以減少在中國的投資風險。

彭博社10日報導，在新規定下，如果美國晶片設備製造商要向中國等特定國家出口設備，必須事先獲取美國政府頒發的出口許可證，其中包括特定類型產品的技術支持或銷售。規定還限制美國公民在中國和其他可能對國家安全構成威脅的國家工作。

報導引述知情人士稱，拜登政府計畫就這項新規與日本和荷蘭這兩個主要晶片設備製造國協調配合。據了解，在對生產半導體至關重要的造價數百萬美元的設備中，目前約有17個需要出口許可證。如果日本和荷蘭跟進實施美國的新措施，這個數字將增加一倍。

荷蘭政府上周表示，打算對半導體技術出口中國實施新限制，以保護國家安全。對此，中國外交部發言人毛寧9日說，這些限制是「干預限制中荷企業正常經貿往來」的行為，中方堅決反對，希望荷蘭尊重契約精神，不濫用出口管制措施。

路透社昨天報導，荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的供應商，正考慮將廠房設在東南亞國家，以減少在中國投資的風險。報導引述文件稱，10多家大多屬於ASML供應商的科技企業高層，本周將到越南、馬來西亞和新加坡訪問，考慮在當地擴大或設立生產點，其中新加坡被視為設立區域總部的潛在地點。

ASML是晶片生產核心裝置、光刻機的全球最主要生產商，也是台積電、三星電子和英特爾的供應商，部分公司在中國設有生產設施。美國去年10月宣布對中國實施晶片出口禁令，以阻止中國獲得製造先進晶片的技術，並一直拉攏荷日等盟友採取類似措施。

據悉新規公布後，預計被列入管制清單的設備數量將會倍增。