張忠謀16日出席半導體世紀論壇，並與《晶片戰爭》作者Chris Miller現場對談。看到張忠謀與賴清德合照，前民進黨立委林濁水在臉書表示，「一照知秋」，藍人在台灣高科技業和知識藍的關係由過去全面優勢跨進全面邊緣化的角落！
張忠謀16日出席半導體世紀論壇，並與《晶片戰爭》作者Chris Miller現場對談，副總統賴清德也一起出席。
談到台積電成立之初，張忠謀表示，當時任行政院政務委員的李國鼎給予他全力支持，「李國鼎幾乎是政府裡唯一相信我的人」。張忠謀指出，當時政府只是投資者，而且不是心甘情願的投資者，關鍵人物是李國鼎。李國鼎是他的朋友，且是政府中唯一相信他的人，才讓政府願意投資台積電55億元。
副總統賴清德則說，政府責無旁貸會持續發展經濟，改善臺灣投資環境。
看到張忠謀與賴清德合照，前民進黨立委林濁水在臉書表示，「一照知秋」，藍人在台灣高科技業和知識藍的關係由過去全面優勢跨進全面邊緣化的角落！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。