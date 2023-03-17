副總統賴清德（左二）16日與台積電創辦人張忠謀夫婦（右二）出席「2023半導體世紀對談－全球晶片戰爭與台灣的關鍵實力」。（王英豪攝）

張忠謀16日出席半導體世紀論壇，並與《晶片戰爭》作者Chris Miller現場對談。看到張忠謀與賴清德合照，前民進黨立委林濁水在臉書表示，「一照知秋」，藍人在台灣高科技業和知識藍的關係由過去全面優勢跨進全面邊緣化的角落！

張忠謀16日出席半導體世紀論壇，並與《晶片戰爭》作者Chris Miller現場對談，副總統賴清德也一起出席。

談到台積電成立之初，張忠謀表示，當時任行政院政務委員的李國鼎給予他全力支持，「李國鼎幾乎是政府裡唯一相信我的人」。張忠謀指出，當時政府只是投資者，而且不是心甘情願的投資者，關鍵人物是李國鼎。李國鼎是他的朋友，且是政府中唯一相信他的人，才讓政府願意投資台積電55億元。

副總統賴清德則說，政府責無旁貸會持續發展經濟，改善臺灣投資環境。

看到張忠謀與賴清德合照，前民進黨立委林濁水在臉書表示，「一照知秋」，藍人在台灣高科技業和知識藍的關係由過去全面優勢跨進全面邊緣化的角落！