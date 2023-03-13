今年中國大陸就業形勢依然嚴峻，政府將採取哪些措施穩就業？而去年中國大陸出現了多年未有的人口負增長，這是否意味著人口紅利即將消失？今年會不會推出延遲退休政策？大陸國務院總理李強今天在總理記者會上表示，中國大陸的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。至於延遲退休政策問題，政府將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。

今天（3月13日）上午大陸十四屆全國人大一次會議閉幕後，大陸國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

針對就業問題，李強表示，就業是民生之本，解決就業問題，最根本的一條，還是要靠發展經濟。具體工作中，政府將全面落實就業優先戰略，進一步加大就業服務、技能培訓等方面的政策支持力度，多措並舉穩定和擴大就業崗位，支持和規範發展新就業形態。今年高等院校畢業生預計1158萬，從就業看，有一定壓力，但從發展看，注入的是蓬勃的活力。政府將進一步拓寬就業管道，幫助年輕人通過勞動和奮鬥，更好地實現自己的人生價值。

針對人口負增長問題，李強表示，中國大陸人口增長由正轉負，有人擔心人口紅利會不會就此消失，他認為沒那麼簡單，「人口紅利既要看總量，更要看質量，既要看人口，更要看人才。」

李強表示，中國大陸有近9億勞動力，每年新增勞動力都超過1500萬，人力資源豐富仍然是中國大陸的突出優勢。更重要的是，中國大陸接受高等教育的人口已超過2.4億，新增勞動力平均受教育年限達到14年。可以說，中國大陸的「人口紅利」沒有消失，「人才紅利」正在形成，發展動力依舊強勁。當然，政府對人口增減可能帶來的問題還要作深入的分析研判，積極應對。

至於延遲退休政策問題，李強表示，政府將認真研究、充分論證，在適當時候穩妥推出。