隨著大陸共享經濟規模不斷擴大，也成為各地拼經濟、擴內需的重要著眼點。大陸國家資訊中心近日發佈《中國共享經濟發展報告（2023）》顯示，去年共享經濟市場交易規模約3兆8320億元（人民幣，下同），年增率3.9％，更凸顯出共享出行、生活服務等市場格局加快重塑，合規化成為新的競爭焦點等趨勢。

據第一財經引述《報告》進一步指出，不同領域共享經濟發展的不平衡性凸顯，其中以生活服務、共享醫療等2個領域市場的規模分別年增8.4％、8.2％，增速較上年分別提高了2.6個百分點、1.7個百分點，呈現持續快速發展的良好發展態勢。

但反過來看到，共享空間、共享住宿、交通出行等3個領域的共享經濟市場規模卻顯著下降，較上年分別下降37.7％、24.3％和14.2％。主要原因是2022年疫情呈現點多、面廣、頻發等特徵，對大陸國內旅遊、住宿、出行等各方面影響較大。

值得注意的是，共享經濟在大陸關鍵政策之一的穩就業中也發揮一定作用。該《報告》提到在疫情期間，許多平台積極採用包括眾包在內的靈活用工形式，加強新就業群體的培訓，讓外賣、即時物流配送業務成為臨時吸納失業人員、創業受困群體就業的「蓄水池」。