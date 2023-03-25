武打巨星成龍從出道至今寫下許多驚人成績，更是首位獲得奧斯卡終身成就獎的華人演員，68歲的他卻沒打算休息，近期積極宣傳新電影《龍馬精神》，但在受訪時談到找不到接班人，許多長得帥的小鮮肉不用親自拍打戲也有千萬片酬，講到市場此現象一度哽咽。

68歲成龍主演的電影《龍馬精神》即將上映，他也勤跑宣傳，昨（24日）電影官方抖音分享一段成龍受訪影片，他說自己早就想要找第二個「Jackie Chen」，但發現非常難，最大的原因就是市場不需要；成龍無奈地說，如今在影視圈有多好功夫都沒用，因為小鮮肉演員們只需長得好看就好。

成龍不滿現在市場現象，小鮮肉演員只需要長得好看不用會演戲、會打。（圖／摘自電影龍馬精神抖音）

對此成龍皺眉分析影視圈現況，他發現許多電影找來有名氣的小鮮肉，他們不需要會打或是會演戲，長得好看只要站在那，其他動作鏡頭由替身幫他拍完就好；接著他補充說，「功夫很好的人，有老闆找個大導演，用五六千萬給他拍戲嗎？」還沒有等對方回應，他就立刻說「不會」。沒想到成龍哽咽到一度無語，眼裡泛著淚光。

最後成龍也正面地表示，希望有一天市場能回到從前那樣，讓更多真的有實力的人站上舞台被看見。儘管成龍對市場現況不滿，但他仍積極拍攝動作電影，2017年的《功夫瑜珈》創下億萬票房，即將上映的《龍馬精神》在網上也有超高討論度。