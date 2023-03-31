隨著全球體育賽事越發活躍，各國品牌將其視為不可或缺的交流管道，包含領先全球的Web3科技公司OKX，3月26日贊助臺灣職業籃球聯賽T1賽事，並以「Web3入口，一個就夠」為廣告行銷標語，OKX全球機構業務部董事總經理Lennix也到場為球賽開球。

OKX全球機構業務部董事總經理Lennix到場為球賽開球。 （OKX提供）

Web3十分關注運動賽事，自2022年起相繼與曼城、邁凱倫 F1 賽車隊、高爾夫球星伊恩·保爾特、JENA PABE帆船隊等體育巨頭跨界合作。OKX的體育行銷戰略非常湊效，運動種類遍及足球、賽車、高爾夫到帆船，合作夥伴規模不斷壯大，全球影響力也與日俱增。

這次贊助的臺灣職業籃球聯賽T1賽事以「元宇宙」為主題，由永豐雲豹隊主場迎戰全家海神隊。永豐雲豹隊由NBA巨星霍華德坐鎮，綽號“魔獸”的霍華德於2008年隨美國男籃“夢之隊”奪下北京奧運會的金牌、2020年跟隨湖人隊奪得NBA總冠軍，其職業生涯榮譽載身，被認為是臺灣籃球史上最大牌的洋將。

其中，Web3於球賽呈現的廣告標語最為亮眼。「Web3入口，一個就夠」單刀直入，直接將產品核心亮點推廣給現場球迷。對比OKX以往的體育贊助史，本次籃球賽規格並不算高，但卻是OKX高層首次到場參與活動，活動背後再次顯露OKX對臺灣市場的重視。

OKX全球機構業務部董事總經理Lennix表示，加密行業已經愈發成熟，將成為全球趨勢，因此OKX將繼續支持臺灣體育賽事，為臺灣用戶提供一站式Web3入口，未來也會與世界500強企業深度合作。由於Web3抱持不同產業的開放包容態度，以及領先文化娛樂產業與NFT的天然契合，讓臺灣成為亞洲最活躍的Web3市場之一，未來也會多方投資臺灣市場。

圖中為OKX全球機構業務部董事總經理Lennix。 (OKX提供)

OKX為進軍台灣市場，參與各種活動爭取露出機會，並贊助活動、培育當地人才。(OKX提供)

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OKX Wallet用戶可完全掌握資產所有權和隱私權 。(OKX提供)

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