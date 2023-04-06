全國「大專盃菁英賽」與「樂活盃」全國健美健身錦標賽，這週六日將在花蓮市中華國小體育館熱鬧進行，其中大專盃有多達約400人參賽，學生們將展現力與美，秀出精實訓練成果；花蓮縣體育會健美健身委員會主委蕭江宗元表示，這是首次在花蓮舉辦全國賽事，兩場競賽計有約500名選手參加，會場外還有市集與親子體驗區，也藉由活動推廣親子教育。

台灣健身產業快速成長，民眾對健康管理意識日益提升，花蓮除了大型的連鎖健身工廠，小型健身房也一家接著一家開，不過以往只有全民運動會健身項目曾在花蓮舉辦，少有其他全國性大型賽事。因此花蓮健美團體積極籌辦賽事。

花蓮縣體育會健美健身委員會主委蕭江宗元表示，今年全國大專菁英賽將於本週六日（8、9日）一天半在花蓮中華國小展開，9日下午後，接著由縣體育會及健身健美委員會籌辦的「樂活盃」登場；另外，預計9月還有大型的太平洋系列全國賽事在花蓮也正籌辦中，盼吸引更多愛好健身健美運動者到花蓮參賽，一同在舞台上展現自己最棒的體態。

蕭江宗元表示，中華國小會場外，本週五六日（7、8、9日）一連三天上午9時起，將有花蓮縣府、花蓮家庭教育中心、花蓮縣體育會以及社會處婦幼科籌辦支持的「瀟SA大力市集、親子活動故事館以及健康趣味體驗區」等多達20幾攤各式樣市集，週五選手與親朋友好來到會場，就可以先體驗熱鬧市集，也歡迎在地鄉親到場參加並為選手加油！

他說，「大專盃菁英賽」、「樂活盃」賽事、選手名單與詳細規則以及市集等最新訊息，可上花蓮縣體育會健美健身委員會臉書查看。