俄羅斯去年2月24日正式揮軍侵略烏克蘭，引發西方國家與企業制裁與抵制，體壇也群起響應。這場戰爭打到今天（31日）進入第401天仍無結束跡象，不過，網壇四大公開賽之中歷史最悠久的溫布頓錦標賽（Wimbledon）宣布，在全英草地網球俱樂部（AELTC）取消了去年實施的俄羅斯、白俄羅斯兩國選手禁賽令之後，溫網今年允許兩國選手以中立身分參賽。

英國廣播公司報導，參與溫網的俄羅斯、白俄羅斯兩國運動員必須遵守「合宜條款」。第一，不得表態支持俄羅斯侵略烏克蘭、白俄羅斯挺俄侵烏，或者表態支持兩國的政府與領導人；第二，不得接受來自俄羅斯與／或白俄羅斯的資助，由政府營運或掌控的公司行號贊助也在禁止之列。球員與其協助人員均須簽署中立聲明方可參賽，倘若違反聲明，輕者罰款，重則逐出比賽。

溫網宣布今年允許俄羅斯、白俄羅斯選手以中立身分參賽。

溫網今年7月3日開打。AELTC主席修伊特（Ian Hewitt）說明，「我們持續全面譴責俄國違法入侵之舉，我們依然衷心支持烏克蘭人民」。他強調，做出這項決定十分不容易，絕非草率拍板。

溫網撤除禁令後，網壇俄羅斯名將麥維德夫（Daniil Medvedev）、魯布列夫（Andrey Rublev）、薩金娜（Daria Kasatkina），還有今年在澳網奪下后冠、世界排名第二的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），均可望成為本屆溫網焦點人物。

大滿貫的其他三大公開賽、英國其他的網球賽事，此前已允許兩俄選手以中立身分參賽。溫網與草地網球協會（LTA）堅持禁令，去年還因此挨罰。

AELTC與LTA表示，他們的立場仍與去年相同，然而若不更改這項規定，男女兩大職業巡迴賽事ATP、WTA就得取消LTA的會員資格，這會導致英國各項草地網賽無法舉辦而承受財務損失。