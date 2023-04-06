澎湃新聞6日報導，滿載152噸鮮活帝王蟹的俄羅斯籍貝林輪5日泊靠至上海長興島橫沙國際漁港遠洋碼頭。這是橫沙漁港今年迎來的第8艘外籍漁船，也刷新了漁港自俄羅斯帝王蟹進口業務開通以來，單船運載最高紀錄。

俄對抗制裁152噸帝王蟹運抵上海量逾去歲全年。圖為卸貨帝王蟹中。（崇明海關提供）

6日一早，橫沙漁港遠洋碼頭一片忙碌景象。貝林輪龐大身影旁，塔吊機械剛把裝滿帝王蟹的鐵籠放下，俄羅斯籍船員和漁港工人便圍上前來，緊張有序地開展帝王蟹卸貨作業。帝王蟹個頭碩大、生性凶猛，雖然剛經歷一場「長途旅行」，其中不少已恢復活力，不安分起來。

據悉，俄羅斯擁有全球94％紅帝王蟹配額，100％ 藍帝王蟹配額，並於阿拉斯加黃金帝王蟹配額持平，生產世界30％以上opilio雪蟹和 100％的深水雪蟹。但因俄烏衝突，美國及歐盟市場對俄羅斯海產品實施禁令，這些產品總要運銷，也因歐美的關閉俄羅斯蟹類市場，全球市場一年多出5000萬磅的帝王蟹雪蟹。

據報導，當前大陸帝王蟹銷售十分火爆，不少經銷商早已下好訂單，派車輛人員到港口等待，待相關手續和檢查完成，便當即開展裝運作業，實現「碼頭直達餐桌」；其餘帝王蟹則進入恒溫2℃的海水暫養池內「養精蓄銳」，以備後續轉運。

俄對抗制裁152噸帝王蟹運抵上海量逾去歲全年。圖為貝林輪泊靠橫沙漁港碼頭。（崇明海關提供）

為全力保障鮮活優質帝王蟹快速走上百姓餐桌，崇明海關通過提前申報、提前審單，提高手續辦理效率；海關工作人員深入碼頭和暫養池，開展活體帝王蟹查驗工作，確保生鮮食品品質達標。

崇明海關指出，截至目前，2023年長興橫沙漁港入境帝王蟹總量已達636噸，超過去年全年總和，較前年同期漲幅兩成以上。接下來，隨著大陸國內餐飲市場進一步蓬勃，長興橫沙漁港將繼續拓展國際業務，為廣大市民提供品質更優秀、價格更親民的海鮮食品。