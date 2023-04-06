法新社報導，拉脫維亞國防部長姆爾涅采（Inara Murniece）在表決前告訴國會議員：「國防役是我們對於新地緣政治威脅的回應…自俄羅斯殘暴侵略烏克蘭以來，我們只能透過複雜的防禦方式來確保拉脫維亞受到保護，除了武器系統以外，還有社會上準備好採取軍事行動的很大一部分人。」

拉脫維亞於2004年加入北大西洋公約組織（NATO），數年後廢除義務役。

自2007年以來，歐洲聯盟成員國的軍隊是由職業軍人和週末在步兵團兼任的志願國民兵（National Guard）組成。

擁有不到200萬人口的拉脫維亞東面與俄羅斯相鄰，東南面與白俄羅斯接壤，目前卻只有7500名現役軍人和國民兵，另有1500名北約兵力支援。

拉脫維亞的義務役將適用於18歲到27歲男子，有數種選項可履行規定。

因健康或宗教因素而不符合服役資格的人，也會有非戰鬥兵役的替代方案。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1120406