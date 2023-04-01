2023年全中運韻律體操1日舉行最後1天的團體全能決賽，預計登場的為韻律體操團體全能國中女子組與高中女子組，當日賽事比項分別為國中組：5繩、5球，高中組因隊數不足取消。動作總分為團隊全能成績，總分最高者為第1名，次高者為第2名，餘依此類推。國女組韻律體操團隊全能競賽最後由臺中市東山高中國中部奪得金牌，高雄市中正高中國中部獲銀牌。

臺中市東山高中以37.667接近滿分成績之姿奪得國女組之冠，高雄市中正高中也展現出完美的韻律之姿，在賽場上將每個動作發揮淋漓盡致，穩紮穩打，榮獲銀牌。

臺中市東山高中國中部教練紀雅玲表示，雖以冠軍為目標，仍會擔心選手臨場表現狀況，儘管對選手有信心，平日練習也是表現完美，但是上場狀況之不確定性，仍是嚴峻的考驗，此次臺中市東山高中國中部韻律隊只有5位選手，平日刻苦練習，要練個人，也要練團體，負荷雖重，但選手們甘之如飴，態度、精神讓教練欣慰，而此屆順利取得國女組團隊全能冠軍，實屬夢想成真。

地主代表隊芎林國中韻律體操隊此次雖未在國女組團隊全能競賽項目奪牌，但是教練林苡辰表示，她最擔心平日選手練習時不慎受傷或自信心不足，此次上場都沒有發生，且已盡最佳努力，完美地演繹了表演曲目，把平日刻苦練習成果在舞上台展示給大家。

韻律體操正式結束賽程，接下來4月8日將登場為划船賽事，競賽場地於宜蘭冬山河，未能到場為選手加油的全國朋友可觀看賽事直播，共同關心2023全中運賽事（https://www.youtube.com/@MOESPORTS）。