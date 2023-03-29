MaiCoin集團成立於2013年12月，陸續獲得日本金融集團SBI Group、國發基金等投資，該集團主要提供全方位數位資產交易、數位資產延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案，服務業務包含MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS數位資產錢包託管、Qubic NFT技術整合服務等，是台灣虛擬貨幣交易量最大，並協助最多企業用戶發行NFT的數位資產集團。

MaiCoin數位資產買賣平台與MAX數位資產交易所主要提供使用新台幣交易虛擬貨幣服務，其中MaiCoin數位資產買賣平台於今年率先推出可使用美元交易、MAX數位資產交易所更為全球首創法幣資金信託保管、2021年雙平台更領先同業完成我國金管會的洗錢防制法令遵循聲明，雙平台擁有超過100萬的註冊帳戶數、虛擬貨幣交易全台市佔率持續穩定領先同業；更看好未來虛擬貨幣支付發展，推出虛擬貨幣支付解決方案MaiPay，提供收銀系統服務串接虛擬貨幣收付功能，擴大虛擬貨幣支付可行性，建構虛實貨幣無差異支付新商業模式。

MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路科技公司主要提供AMIS數位資產錢包託管服務與Qubic NFT技術整合服務，其中Qubic NFT技術整合服務於2021年推出以來，Qubic Creator協助知名品牌發行NFT，以及打造NFT品牌商城，已攜手台灣虎航、和泰汽車、國泰人壽、爭鮮迴轉壽司、發票怪獸等超過70家企業品牌發行上萬個NFT，此外，Qubic錢包讓不具備區塊鏈專業知識的新手用戶也能輕鬆註冊與收藏NFT，亦有近20萬用戶。

MaiCoin集團落實客戶資產與平台資產分帳保管、法幣交由銀行信託保管、自行針對數位資產錢包投保保險等，以落實數位資產錢包管理的內控機制，以確保投資人資產權益無虞。此外，AMIS帳聯網路公司更連續獲得SOC 2 Type I與Type II和ISO 27001等資安認證，其中ISO 27001是一套國際通用的資訊安全管理工具和制度，針對企業制定各類資安風險的因應措施，以及控制並降低資安事件所帶來的威脅和衝擊。