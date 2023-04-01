睽違4年，2023年第20屆SBL與第18屆WSBL超級籃球聯賽1日起在新竹市立體育館開打，市長高虹安（中）並擔任開球嘉賓。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

睽違4年，2023年第20屆SBL與第18屆WSBL超級籃球聯賽1日起在新竹市立體育館開打！此次是展開為期3周的賽程，今晚由台灣銀行對上彰化柏力力，替睽違4屆的超級籃球聯賽新階段賽事再度在新竹引爆開啟序幕，市長高虹安也擔任開球嘉賓，全力用籃球賽事行銷新竹。

高虹安表示，SBL睽違4年後終於重返新竹市比賽，同時今天也是WSBL首次跨出雙北，來到新竹市來舉辦，歡迎8支參賽隊伍來到新竹市立體育館舉行籃球盛事，此階段賽事也相當關鍵，將在新竹產生出階段性冠軍，同時影響到本季的排名，球迷朋友們都相當關心。

市府表示，此屆共在新竹市安排3周賽程，將進行SBL第4階段及WSBL第3階段例行賽賽事，並在新竹產生階段性冠軍，目前各隊均進入拚搶季後賽名額的關鍵時刻，新竹場次將會牽動此屆排名與季後賽席次，各隊無不卯足全力，面對每場挑戰。

SBL此屆各隊實力接近，台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒3隊戰績緊咬，排名隨時可能互換；彰化柏力力隊表現漸入佳境，仍保有拚搶季後賽的競爭力。

WSBL台元本屆已3勝衛冕軍國泰人壽，兩隊交手已成為此屆最精彩對決，中華電信與台電繳出的比賽內容亦可圈可點。

教育處長童鳳嬌指出，這次的賽事由市府與中華民國籃球協會共同主辦，昨起至4月16日的周末，賽事門票採單一票價，每張300元（票券不分場次，可觀看當日所有賽程），新竹市民購票享半價優惠，於比賽當天入場時出示身分證明文件，即可享有半價優惠，數量不限。

賽事除了提供市民半價優惠外，還希望能夠透過這次合作，促進竹市運動觀光帶動當地經濟發展，也藉此機會將休閒運動習慣融入生活中，鼓勵更多人參與籃球運動，提高民眾對於運動的興趣，並落實體育署推動全民運動的目標。