就算艾夫伯攻下本季新高50分，「魔獸」霍華德與其他桃園永豐雲豹本土球員都陷低潮，雲豹自然想贏都難！台中太陽31日靠著萊斯攻下38分，其中包含最後1分05秒打破平手僵局的三分球，最後以101比97力挫地主雲豹，除中止8連敗，更以7勝18敗，把聯盟墊底位置重新送回雲豹(6勝18敗)手上，霍華德只拿追平本季最低11分，另有19籃板、5助攻。

太陽開賽就打出13比3攻勢取得領先，儘管霍華德首節低迷，只拿1分、4籃板，艾夫伯仍然領軍雲豹緊咬不放，打完首節，雲豹追成26比30，其中艾夫伯首節16分，戴維斯9分，代表雲豹本土首節得分掛零，還包含離譜4罰中0。

雲豹本土火力雖在次節稍有回溫，仍被太陽靠著萊斯、莫爾特里兩名洋將帶領，打出10比2小高潮拉開領先差距，幸好艾夫伯再次挺身而出，領軍打出8比2，打完上半場，雲豹48比52落後，霍華德半場6分、9籃板，艾夫伯22分。

太陽第三節開始又是10比2，擴大領先到12分，儘管艾夫伯單節攻下14分，個人得分來到36分，可是霍華德第三節竟然毫無出手，只有3籃板、1助攻，前三節結束，太陽80比71領先，萊斯貢獻全隊最高26分，但他投25中8。

來到末節，艾夫伯雖然繼續大殺四方，得分很快就突破40分大關，也帶領雲豹展開最後反撲，艾夫伯最後1分10秒的三分球，更把比數追成96平，可是萊斯馬上投進三分球，霍華德最後49秒兩罰中1，萊斯卻在最後15秒兩罰俱中，雲豹剩餘時間想用三分球追分，可惜都未投進。