全國無人機產業很夯！總統蔡英文、行政院副院長鄭文燦及各部會首長，25日前往嘉義縣的亞洲AI創新研發應用中心，召開「全國無人機業者座談會」，與多位無人機業者代表對談，透過雙向交流，促進無人機產業發展。

蔡英文說，台灣作為先進工業國家，絕對不能在無人機領域缺席，無人機在民生與軍事用途，扮演重要角色，去年在嘉義縣設立亞洲AI創新研發應用中心，即是重要里程碑，成立無人機國家隊後，除發展產業聚落，還可從國家需求推動開發速度，未來仍須仰賴眾人集思廣益，將無人機的運用與想像，推進下一個世代。

經濟部長王美花指出，過去無人機受限於商業規模不大，發展相對緩慢；如今，將無人機拓展至軍事用途，不僅促進產業發展，也幫助業者獲得更多訂單。

經濟部為扶植無人機產業，過去偕同行政院前副院長沈榮津與國防部協商，確定在軍用商規之中，可釋出的規格，上周與完成選商的七家業者簽署「A+研發技術合作」，由政府投入資源，協助業者精進產品。

與會的嘉義縣長翁章梁表示，去年8月亞創中心揭牌後，相隔不到一年，蔡總統再度帶領中央部會各級官員與業界交流，感謝行政院半年來，召開大小協商會議，最終行政院允諾以專案處理，嘉義縣政府配合執行，在嘉義建設三大無人機場域。

嘉義縣政府近期與無人機業者至歐洲參訪，透過國外交流掌握全球趨勢，期望改變嘉義縣產業結構。其中，無人機測試場域建置，十分關鍵，完工後，可吸引產業群聚，結合5G及AI技術，讓無人機發展更加順利。目前國家隊已掌握設計、載具生產、應用服務，及無人機全機系統整合，相信透過中央預算編列，能更有序推動產業進程。

嘉義縣經發處長江振瑋說，亞創中心成立至今已進駐40家無人機相關產學研單位，目前持續增加，嘉義縣政府和中科院，正積極規劃民雄航太園區，讓軍民通用廠商進駐，嘉義科學園區最近也通過環評，未來會兼顧環境與經濟發展，建構南台灣科技廊帶，推動科學園區與在地產業連結。

會議結束後，由國立嘉科實驗高級中等學校籌備處主任林怡慧，向蔡總統說明嘉科實中設置規劃，承諾將無人機課程納入教育方針，未來可吸引更多學子入學，使嘉義科學園區機能，更加完善。