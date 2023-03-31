全國閱讀績優評選出爐，中市獲獎率、獲獎數蟬聯第一。圖為立人國中跨閱國際課程。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

全國閱讀績優學校團體及個人結果出爐，台中市一舉拿到17個獎項，獲獎率、獲獎數再度蟬聯全國第一。台中市教育局指出，全市共有5所學校獲「閱讀磐石學校獎」、7位國中小教師榮獲「閱讀推手個人獎」、5個團體獲「閱讀推手團體獎」，成績卓越。

教育局長蔣偉民表示，教育局積極挹注資源提升各校的閱讀質、量，在質的部分，透過率全國之先成立的閱讀教育輔導團，帶領老師們規畫閱讀課程、設計評量活動，更提供到校客製化的諮詢服務；在量的部分，則積極鼓勵各校設置「圖書教師」，希望透過質、量的提升，協助各校展現閱讀成果。

此次獲「閱讀磐石學校獎」的學校包括立人國中、外埔國中、南屯區南屯國小、豐原區葫蘆墩國小以及南屯區大墩國小等5校；榮獲「閱讀推手個人獎」為烏日區五光國小老師王巧萍、清水區大楊國小校長陳盈達、西屯區國安國小主任廖文卿、光正國中老師許紘瑋、大雅區上楓國小老師賴瑞芬、居仁國中老師林曉文以及西屯區惠來國小老師羅文虹等7人。

「閱讀推手團體獎」分別是外埔區外埔國小圖書志工隊、西屯區西屯國小~西屯故事爸媽成長團、西屯區上安國小元氣志工團隊、市立圖書館溪西分館，以及大肚區瑞井國小怡閱志工團隊。

「閱讀磐石學校獎-國中組」立人國中校長舒富男分享，學校以「心光三閱 GO 立中好士多」閱讀課程方案，累積學生的「創造力、合作力、行動力、續航力、前瞻力」，以實現「超閱自我、翻閱城事、跨閱世界」閱讀願景。另獲獎的外埔國中校長林誠迪校長表示，閱讀教育如同太極陰陽相生，閱讀與思考相輔相成，學校以「外中喜悅讀，埔出新視野」閱讀課程方案，帶領學生從不悅(閱)、喜閱、跨閱、到沉閱，建立學生在地認同與自信、培養國際視野、用閱讀打開世界的大門。

「閱讀磐石學校獎-國小組」南屯國小校長蔡承憲指出，閱讀推動是一趟美麗的旅途，學校以「走讀南屯 閱亮鯪鯉」閱讀課程方案，作為走讀在地文化的指南，以「愛上閱讀、學會閱讀、享受閱讀」啟發孩童好奇的視野和探索世界的興趣。

另獲獎豐原區葫蘆墩國小校長柯志明分享，豐原舊名為「葫蘆墩」，因此葫蘆墩國小有著傳承、永續與創新的使命，學校以「愛閱葫蘆墩 跨域新視界」閱讀課程方案，透過雙閱讀、科技閱讀、美力閱讀，培養葫蘆墩孩子文本閱讀力、網路自學力、未來競爭力，讓閱讀成為葫蘆墩的亮點，開啟孩子閱讀新視界。

同時獲獎的南屯區大墩國小林淵輝校長提到，閱讀力就是競爭力，學校從創校即將閱讀訂為校本課程，規畫「大墩閱愛 夢想啟航」課程，指導孩子運用閱讀策略學習，培養孩子在閱讀中體會愛與溫暖關懷。讓孩子進行多文本、數位、跨域的閱讀，讓閱讀成為生活中的一環，深化孩子自主探究的永續閱讀力。