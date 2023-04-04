今（4）日是兒童節，監察委員蔡崇義、田秋堇表示，學校教評會處理教師涉及兒少體罰、性平等案件，雖增設校外委員，但校內委員仍占多數，外部委員意見往往難以發揮作用；另教評會將受害學生排除在審議程序外，對於受害學生表意權的保障嚴重不足，呼籲「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視！」

2017年就讀台中市西苑高中國中部一年級的甲生，遭陳姓導師長期帶離班級跪趴罰寫、不當管教體罰，甚至替甲生取影射生殖器之不雅綽號，構成性騷擾。蔡崇義、田秋堇2022年7月間提出調查報告，糾正西苑高中與台中市政府教育局。

2位監委指出，透過此案調查及事後追蹤，發現現行學校教評會實務運作情形，仍存有2項制度性問題有待改善。第一是校內委員仍占多數，當內外部意見針鋒相對，外部委員意見無法作用，也缺乏適當保留及揭露的機制；第二是教評會審議時提供學生或其代理人陳述意見機會不足。

監委說，依據教評會設置辦法第11條規定，僅將教師陳述意見之機會列為強制規範，學生或其代理人陳述意見之機會則可由教評會裁量提供，造成實務上只會通知行為教師到場陳述意見，家長及學生卻連到場旁聽的機會也沒有。

2位監委認為，現行教育法制設計，讓「教師」與「學生或其代理人」在教評會審議前同樣有接受調查訪談之機會，但進入教評會審議階段，卻只保障教師陳述意見的機會、不保障學生及其代理人作為「相對人的權利」，不平等也不符合兒童權利公約規定「學校或主管機關調查審議處理學生遭受暴力侵害之事件時，應重視受害學生之意見」的意旨。

蔡崇義、田秋堇認為，免於身體或精神形式之暴力傷害乃兒童基本人權，不要讓孩子因為受教育卻反而帶著傷長大，這是全體教育工作者都應理解及做到的事，籲請教育部應該重視教育工作者的人權知能素養；政府應該更積極主動地處理制度面、系統性的問題，不能只做學生受害後追究違失責任的工作。

蔡崇義、田秋堇說，零體罰、兒童免受暴力傷害已是教育國策，「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視，衷心祝福國家未來的主人翁兒童節快樂」。

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