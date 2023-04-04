前總統馬英九今天下午參觀父母的母校中國國民黨中央政治學校舊址，看到父母當年的結婚照，馬英九開心的站在照片前合影。（照片由廖元豪提供）

前總統馬英九今天下午參觀父母的母校中國國民黨中央政治學校舊址，館內珍藏當年報紙上的招生廣告。（照片由廖元豪提供）

前總統馬英九今天下午參觀父母的母校中國國民黨中央政治學校舊址，尋找父母當年學習、生活、戀愛的足跡。校方特地把他父母親馬鶴凌與秦厚修當年的結婚照和後來舊地重遊的照片，重新放大裱框掛在牆上，馬英九也開心的站在照片前合影。

馬英九父母的結婚照下方附有圖說，「1944年8月，第11期學生馬鶴凌先生和秦厚修女士在中央政治學校附小新建禮堂舉行婚禮。」

1945年馬鶴凌畢業後，響應「十萬青年十萬軍」號召加入國軍。1948年，馬鶴凌隨國軍撤退台灣，後於1949至1951年在香港短暫居住，1951年舉家遷往台灣，馬英九出生於馬鶴凌一家旅居香港期間。馬英九是馬鶴凌第四個孩子，也是獨子。

中國國民黨中央政治學校前身是1927年成立的「中央黨務學校」，學制一年。1929年6月，更名為「中央政治學校」，學制四年。原址南京，抗日戰爭爆發後，1937年9月遷江西廬山；1938年1月轉遷湖南芷江，同年7月，再遷重慶巴南南泉，並在小溫泉建設新校，1939年1月新校落成，本部遷入。新校舍背靠仙居山、前臨花溪河，佔地約300畝。

學校分為公務員訓練部、大學部和專修部，1941年大學部恢復招生，設法政、經濟、外交三系，同時設地政、新聞、統計三專修科，在南泉辦學8年。1946年春，遷回南京，與「中央幹部學校」合併改稱「國立政治大學」。

中國國民黨中央政治學校校長官邸始建於1939年，供蔣介石使用。官邸坐南向北，佔地面積298平方米，磚混木結構，單檐歇山式頂，小青瓦屋面，中西合壁式建築。2008年進行了全面修繕保護，2013年由國務院確定為第七批全國重點文物保護單位，2018年再次進行了保養維護。