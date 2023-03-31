國家圖書館於3月31日舉行「共享共建，九十有成－112年國圖感恩茶會」，以感謝送存圖書、視聽資料、大專校院博碩士學位論文、期刊的各出版單位。在博碩士學位論文送存單位中，南華大學獲得私立大學組「學位論文開放貢獻－全文授權率」第一名、「學位論文取用貢獻－全文被下載率」第一名、「全文被下載數第二名、「學位論文開放取用傑出貢獻」第四名，以及連續十年紙本學位論文送存率達到100%的「學位論文送存典藏貢獻」，一舉拿下五項大奬，足見南華大學的辦學品質與學術傳播上的豐碩成果深獲各界肯定。

南華大學獲得私立大學組「學位論文開放貢獻－全文授權率」第一名。(照片/南華大學提供)

國家圖書館與送存資料的出版單位合作建置的「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「臺灣人文及社會科學引文索引資料庫」及「臺灣期刊論文索引系統」資料庫，已是國內外學者進行研究時重要且高度使用的研究資源。國家圖書館利用截至111年底的資料庫數據分析，呈現學位論文及期刊資源利用情形，頒發「學位論文開放貢獻」、「學位論文取用貢獻」、「學位論文開放取用傑出貢獻」、「學位論文送存典藏貢獻」、「期刊資源貢獻」、「期刊授權全文單位」等獎項，表彰對學術有貢獻之單位，也感謝大家共建國家學術研究資源。

南華大學獲得私立大學組連續十年紙本學位論文送存率達到100%的「學位論文送存典藏貢獻」。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，非常感謝國家圖書館，舉辦這次活動來鼓勵長期支持開放資源取用的各送存單位。南華大學自創校27年以來，本著學術資源開放取用之精神，將所有學位論文資料，全數授權給國家圖書館，同時也鼓勵學生公開其學位論文，累積迄今學位論文已有8,420篇，其中6,217篇皆為全文，全文比率高達74%，大幅領先臺灣博碩士論文知識加值系統的全國平均值49%。在電子全文下載率部份，111年度每篇論文平均被下載約11.92次，獲得私立大學組的第一名，勝過公立大學組、公立技職校院組及私立技職校院組的第一名，堪稱為全國之冠。

南華大學圖書館館長賴淑玲指出，南華屬於新生代的中小型學校，每年研究所畢業生不多，110學年度只有200多位，而同組獲獎學校皆為創校60年以上且研究生畢業數也較多的學校，在論文數量少的情況下，能在總成績「學位論文開放取用傑出貢獻」獲得第四名，實屬不易。南華大學秉持創辦人星雲大師「取之十方，用之十方」的精神，積極鼓勵學生公開論文，在論文審核上也非常用心，以保證論文的品質，而同學們也願意公開分享及回饋，因此，多年來學位論文下載率及授權率皆名列前茅，綜合評比也連續八年獲頒「學位論文開放取用傑出貢獻」，顯示出南華大學博、碩生的學位論文廣受各界的重視與肯定，且非常具有學術價值，再次獲此佳績是全校師生共同努力的成果與榮譽。