國泰證期協理簡伯儀指出，聯準會（Fed）聲明表示，將在美東時間13日上午11時30分根據快速程式，召開理事會的閉門會議，評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率。

台股一度出現較大程度的拉回，盤中最低點15,349點，只比近期盤整最低點多4點，指數高低點反彈逾200點，雖然短線從高點拉回500多點，有逢低承接買盤，使得指數收下影線，但在整體技術指標仍偏弱，5日均線未站回之前，操作不宜過度躁進。