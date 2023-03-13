國泰證期協理簡伯儀指出，聯準會（Fed）聲明表示，將在美東時間13日上午11時30分根據快速程式，召開理事會的閉門會議，評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率。
台股一度出現較大程度的拉回，盤中最低點15,349點，只比近期盤整最低點多4點，指數高低點反彈逾200點，雖然短線從高點拉回500多點，有逢低承接買盤，使得指數收下影線，但在整體技術指標仍偏弱，5日均線未站回之前，操作不宜過度躁進。
台股13日受到美股美國矽谷銀行暴雷拖累，早盤指數回檔修正，盤中一度回測2月22日的近期最低點15,345點，隨後在逢低承接買盤進場下，指數跌幅收斂，終場指數由黑翻紅，終場加權指數上漲34點，收在15,560點，成交量為2,392億元。
國泰證期協理簡伯儀指出，聯準會（Fed）聲明表示，將在美東時間13日上午11時30分根據快速程式，召開理事會的閉門會議，評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率。
台股一度出現較大程度的拉回，盤中最低點15,349點，只比近期盤整最低點多4點，指數高低點反彈逾200點，雖然短線從高點拉回500多點，有逢低承接買盤，使得指數收下影線，但在整體技術指標仍偏弱，5日均線未站回之前，操作不宜過度躁進。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。