金管會指出，富拉凱證券於2013年12月11日經金管會核准設立，業務種類為專營承銷業務，目前員工數達8人、客戶數0人，該公司從2019年起就沒有營業收入。

金管會指出，對於同意轉職至該公司其他事業群企業的員工，將依法支付資遣費後重新聘用，對於未轉職的員工將依法定程序辦理資遣並支付資遣費。

金管會統計，上一次券商申請解散是發生在去年5月的曙光股權群募證券，該公司最後營業日為去年5月31日。