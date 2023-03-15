金管會指出，富拉凱證券於2013年12月11日經金管會核准設立，業務種類為專營承銷業務，目前員工數達8人、客戶數0人，該公司從2019年起就沒有營業收入。
金管會指出，對於同意轉職至該公司其他事業群企業的員工，將依法支付資遣費後重新聘用，對於未轉職的員工將依法定程序辦理資遣並支付資遣費。
金管會統計，上一次券商申請解散是發生在去年5月的曙光股權群募證券，該公司最後營業日為去年5月31日。
金管會15日公告核准富拉凱證券申請解散及終止營業案。金管會表示，富拉凱證券因事業群策略調整，進行組織單純化，故申請解散，並訂定解散基準日為今年3月31日。
金管會指出，富拉凱證券於2013年12月11日經金管會核准設立，業務種類為專營承銷業務，目前員工數達8人、客戶數0人，該公司從2019年起就沒有營業收入。
金管會指出，對於同意轉職至該公司其他事業群企業的員工，將依法支付資遣費後重新聘用，對於未轉職的員工將依法定程序辦理資遣並支付資遣費。
金管會統計，上一次券商申請解散是發生在去年5月的曙光股權群募證券，該公司最後營業日為去年5月31日。
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