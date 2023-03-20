近期美國及歐洲銀行業接連暴雷，金融環境與市場風險恐慌情緒升高，各領域的風險控管也成為關注焦點。早在年初，澳豐基金就爆發停贖風暴，驚傳客戶紛紛收到暫停贖回、匯款延遲通知，除了一般投資人受害，就連上市公司也因為投資澳豐基金受到嚴重衝擊。

【1】踩雷金額驚人 台端 投資澳豐基金逾11億

台端（3432）投資澳豐金融集團旗下基金（AA）踩雷，公司19日發布重訊指出，台端及其子公司截至今年2月28日為止，投資基金總額約16.31億元，占總資產比重約82％，其中透過交易機構AA投資的基金約11.97億元，占總資產約60％比重。

【2】抗金融震盪 半導體有大將之風 外資看好、升評指標股

歐美金融股引爆市場風波，比起加權指數動盪、金融類股一度慘跌，科技股頗有大將之風。瑞信證券看好半導體五虎將，加上摩根士丹利、大和資本證券等近期紛紛調升指標股股價預期或投資評等，外資挺台股暖風持續吹往半導體族群。

【3】外資保守 新台幣Q2無緣2字頭

市場雜訊多，美國聯準會（Fed）升息決策陷兩難，美元指數震盪加劇，在外資轉趨觀望保守態度下，新台幣對美元匯率持續在30.5元上下來回盤整，根據本報對金融業者的問卷調查結果，全數認為第二季2字頭已無望，多數業者預估落在30元至30.5元之間，普遍認為，美國升息循環告終前，新台幣要有感升值應是不易。

【4】輝達GTC大會登場 黃仁勳點名 4大AI最夯

繪圖處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）將在美西時間3月20日至23日舉辦年度GPU技術大會（GTC），隨著近期聊天機器人ChatGPT帶動的人工智慧（AI）風潮席捲全球，輝達創辦人暨執行長黃仁勳看好運算系統及生成式AI、工業元宇宙、大型語言模型、雲端運算等四大AI應用發展。法人看好台積電將直接受惠並達成年度營收續創新高目標。

【5】生技獲利創高 去年25家賺逾半股本

生技業去年獲利創史上新高！初步統計，至少有25家公司賺逾半個股本，其中泰博每股稅後純益（EPS）以36.03元奪冠，晶碩、精華爭老二，保瑞EPS以18.52元穩坐製藥族群獲利王，生展、美時、視陽等獲利均創新高。