新浪財經21日報導，消息面上，A股動力電池龍頭寧德時代麒麟電池實現量產，概念股開盤持續走強，天宏鋰電漲超10％，蔚藍鋰芯漲超7％，寧德時代漲近4％，新宙邦、德方納米、鼎勝新材、華友鈷業等跟漲。

另一方面，香港恒指開高0.88％，報19,428.36點；恒生科技指數漲1.2％。蔚來漲4.7％，京東漲超3％，阿里巴巴、小鵬汽車漲超2％。稍後，恒生指數、恒生科技指數漲幅均超2％，蔚來漲超7％，京東漲超4％。

陸港股市15日開高 半導體股走強
陸港股市8日開跌 資料中心、電網概念走強
歐資管巨頭 加碼陸核心資產
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