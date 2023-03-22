新浪財經21日報導，消息面上，A股動力電池龍頭寧德時代麒麟電池實現量產，概念股開盤持續走強，天宏鋰電漲超10％，蔚藍鋰芯漲超7％，寧德時代漲近4％，新宙邦、德方納米、鼎勝新材、華友鈷業等跟漲。
另一方面，香港恒指開高0.88％，報19,428.36點；恒生科技指數漲1.2％。蔚來漲4.7％，京東漲超3％，阿里巴巴、小鵬汽車漲超2％。稍後，恒生指數、恒生科技指數漲幅均超2％，蔚來漲超7％，京東漲超4％。
陸港股市22日開高，滬指開盤報3,263.41點，漲0.24％。深成指開盤報11,459.83點，漲0.29％。創業板指開盤報2,348.52點，漲0.48％。
新浪財經21日報導，消息面上，A股動力電池龍頭寧德時代麒麟電池實現量產，概念股開盤持續走強，天宏鋰電漲超10％，蔚藍鋰芯漲超7％，寧德時代漲近4％，新宙邦、德方納米、鼎勝新材、華友鈷業等跟漲。
另一方面，香港恒指開高0.88％，報19,428.36點；恒生科技指數漲1.2％。蔚來漲4.7％，京東漲超3％，阿里巴巴、小鵬汽車漲超2％。稍後，恒生指數、恒生科技指數漲幅均超2％，蔚來漲超7％，京東漲超4％。
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