曾毓群表示，新能源汽車的滲透率不等於電池滲透率，除了乘用車新車的滲透率，其他領域電池應用未來仍有十倍以上空間。以寧德時代的技術與產品儲備程度，在市場上還有N個應用增長極。
此外，曾毓群還表示，鈣鈦礦電池進展順利。寧德時代董祕蔣理表示，麒麟電池產品已實現量產。目前寧德時代在行業研發方向上，有全固態、半固半液電池等多種技術形態。寧德時代自有礦可以覆蓋該次行動涉及的鋰鹽當量，仍將保持合理的利潤水平。
寧德時代24日舉辦2022年年度業績網上說明會，對於外界質疑新能源車市場爆發不如以往、電池成長空間或有限的問題，寧德時代董事長曾毓群在會議表示，其他領域電池應用未來仍有十倍以上空間。
曾毓群表示，新能源汽車的滲透率不等於電池滲透率，除了乘用車新車的滲透率，其他領域電池應用未來仍有十倍以上空間。以寧德時代的技術與產品儲備程度，在市場上還有N個應用增長極。
此外，曾毓群還表示，鈣鈦礦電池進展順利。寧德時代董祕蔣理表示，麒麟電池產品已實現量產。目前寧德時代在行業研發方向上，有全固態、半固半液電池等多種技術形態。寧德時代自有礦可以覆蓋該次行動涉及的鋰鹽當量，仍將保持合理的利潤水平。
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