熟悉內情的美國民主黨消息人士稱，美國總統拜登的團隊傾向於將他的2024年連任競選總部設在其家鄉德拉瓦州（Delaware）威爾明頓（Wilmington），並正考慮讓至少3人擔任他的競選總幹事。

據路透社報導，曾表示打算競選連任但尚未正式宣布的拜登，周末定期前往威爾明頓，使其成為華盛頓白宮以外的辦公之處。消息人士稱，拜登2020年競選活動的舉辦地費城也在拜登的考慮之中。

據熟悉內情的民主黨消息人士稱，拜登正在考慮讓至少3人擔任競選經理一職。其中候選人包括白宮政府間事務辦公室主任兼拜登2020年競選的競選副幹事茱莉（Julie Chavez Rodriguez）、曾擔任拜登2020年競選全國州長的里德（Jenn Ridder），以及民主黨全國委員會執行董事科納爾（Sam Cornale）。白宮2位高級顧問唐尼倫（Mike Donilon）和鄧恩（Anita Dunn），預計也將參與負責拜登2024競選的政治戰略。

另外，兩位相關消息人士稱，曾在2020年擔任拜登競選總幹事的狄倫（Jen O'Malley Dillon）已排除在2024年再任總幹事的可能性。其中一位消息人士稱，她現在是白宮副幕僚長，在選擇誰接手2024年競選團隊方面，具有影響力。