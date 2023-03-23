美國暴力式升息後，通膨數據仍達6％，聯準會22日宣布升息1碼符合預期；安盛投資管理投資組合經理劉茜表示，美國通膨距離聯準會2％還有段距離，由於美國區域銀行發生倒閉風潮，確實會讓未來升息增添壓力，從宏觀經濟角度預估，聯準會今年還有升息1次的可能性，若銀行流動性風險再現，聯準會可能不升了，聯邦資金利率到年底前，將保持5％以上高水準。

劉茜分析，貨幣緊縮就是要讓資金成本墊高，金融業近來動盪，顯然提前達到目的，為聯準會接下來的利率政策，與銀行業的穩定有直接關係，因為「金融業若不穩定，其他什麼都不用談了」。

劉茜觀察，各國央行貨幣政策依然鷹派，但升息方面卻不再激進；目前美國實質殖利率尚未由負轉正，聯準會主席鮑爾拒絕面對市場對聯準會利率路徑的鴿派預期，反而是市場對通膨的看法比聯準會更為樂觀。

即使是主要央行中最鷹派的歐洲央行，現在也承認通膨風險「更加平衡」，這顯示歐洲央行可能會在3月份之後對利率軌跡採取不那麼鷹派的立場。

劉茜預測，美國經濟今年將進一步放緩，甚至可能出現輕微衰退。然而，經濟放緩的時間仍不確定。就業市場的彈性似乎顯示衰退將會晚些到來，因為去年年底更強勁的經濟趨勢可能會使今年的經濟具備更大的彈性；若強勁的趨勢持續下去，對經濟成長的預測可能會過於悲觀。

安盛美國非投資等級債券投資組合資深經理Robert Houle表示，目前美國非投資等級債產業配置比例當中，多數產業維持在5％~8％的比例。

在美國企業信貸市場中，Robert Houle認為，能獲得長期優越報酬的關鍵在於，透過基本面的信用分析，尋找信用不斷改善的公司債，將債券收益不斷的滾入投資，並致力避免本金損失，來達到複利效果。