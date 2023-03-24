智聯服務因近月來股價連日飆漲，自2月23日起漲點至3月23日盤中寫下的105元高點估算，波段漲幅高達107％，多次達有價證券公布注意交資訊標準，繼於先前公告1月自結財務資訊後，今（24）日盤後再發布其2月之自結財務資訊。
智聯2月合併營收月增近15％、達1.33億元，年增幅逾68％，續創歷年同期新高。單月稅前淨利0.14億元、年增250％，稅後純益700萬元、年增133％，單月稅後EPS為0.33元。
宏碁集團旗下智聯服務（6751）去年交出營收站高、獲利翻倍漲的營運成績後，今年1、2月在認列轉投資之旭誼工程財報後，營收及獲利亦再有較去年同期彈升表現，累計其前兩個月之合併營收年增逾35％、達2.49億元，自結稅前淨利0.2億元、年增3倍，稅後純益0.11億元、年增幅亦有175％，稅後每股純益（EPS）來到0.56元。
智聯服務因近月來股價連日飆漲，自2月23日起漲點至3月23日盤中寫下的105元高點估算，波段漲幅高達107％，多次達有價證券公布注意交資訊標準，繼於先前公告1月自結財務資訊後，今（24）日盤後再發布其2月之自結財務資訊。
智聯2月合併營收月增近15％、達1.33億元，年增幅逾68％，續創歷年同期新高。單月稅前淨利0.14億元、年增250％，稅後純益700萬元、年增133％，單月稅後EPS為0.33元。
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