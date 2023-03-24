智聯服務因近月來股價連日飆漲，自2月23日起漲點至3月23日盤中寫下的105元高點估算，波段漲幅高達107％，多次達有價證券公布注意交資訊標準，繼於先前公告1月自結財務資訊後，今（24）日盤後再發布其2月之自結財務資訊。

智聯2月合併營收月增近15％、達1.33億元，年增幅逾68％，續創歷年同期新高。單月稅前淨利0.14億元、年增250％，稅後純益700萬元、年增133％，單月稅後EPS為0.33元。