展望今年，南良表示，公司積極拓展新的應用市場領域，擴大OEM、OBM兩個業務引擎動能持續熱轉，助力營運保持穩健成長的態勢，對整體營運維持審慎樂觀看法。

南良去年旗下多款產品布局於ECO-Family綠色與再生材料的訂單需求持續增溫，尤其占整體營收比重約3成的「高分子彈性體發泡複合材料」，包括潛水、衝浪衣、運動護具等國際知名品牌大廠對於公司旗下環保生質材料的需求增，進而帶動客戶拉貨力道提升所致，烘托去年中生質材營收比從2021年11.12％拉升至15％。

南良指出，每年投入營收比重約2.5％研發費用，開發環保回收性材料、廠內廢棄物再循環及綠色生質材料等，深化、擴大全球業務接單動能，並將機能性材料延伸設計具有科技含量與智能化的自有品牌H&H；目前已在台灣實體通路包括家樂福、絲路國際、杏一等，以及電視購物與線上電商平台包括東森、VIVA、海夫丹爸、寶雅等覆蓋，有望隨著OEM、OBM兩個業務引擎動能持續熱轉。

此外，落實企業ESG永續發展，南良台南永康本廠、蔦松廠、仁愛廠之三廠區內建構包括水處理的放流水回收再利用系統、蒸氣回收再利用系統，總計每天有相當約30噸用水節省。能源節約除將廠區照明系統全面汰換LED燈具，預計今年第三季起逐步導入能源智能監控系統，從源頭開始監控每天用電狀況。