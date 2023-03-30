烘焙器具大廠三能-KY去年營收及獲利受大陸防疫封控影響而較前年下滑，EPS仍有2.45元，農曆年後訂單回溫，兩岸工廠趕工回補庫存，上半年營運雖保守因應，預期下半年營運將優於上半年，全年營收目標是挑戰2021年歷史新高，獲利也會優於去年。30日下午將參加證交所主辦法說會，說明去年財報及營運展望。