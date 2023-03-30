大陸防疫封控措施，影響大陸烘焙業展店，連帶三能營運也受影響，去年合併營收18.62億元、營業毛利6.75億元、營業利益1.95億元、稅前淨利2.05億元、本期淨利1.46億元、淨利歸屬於母公司近1.48億元、EPS從前年3.5元降至2.43元，董事會決議配發現金股利2元，配息率為82.3％。

三能1月因農曆過年、工作天數減少，營收出現負成長，2月合併營收回升至1.28億元、年成長19.48％；前二月合併營收2.07億元，年減幅縮減為23.05％。

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