大陸防疫封控措施，影響大陸烘焙業展店，連帶三能營運也受影響，去年合併營收18.62億元、營業毛利6.75億元、營業利益1.95億元、稅前淨利2.05億元、本期淨利1.46億元、淨利歸屬於母公司近1.48億元、EPS從前年3.5元降至2.43元，董事會決議配發現金股利2元，配息率為82.3％。
三能1月因農曆過年、工作天數減少，營收出現負成長，2月合併營收回升至1.28億元、年成長19.48％；前二月合併營收2.07億元，年減幅縮減為23.05％。
烘焙器具大廠三能-KY去年營收及獲利受大陸防疫封控影響而較前年下滑，EPS仍有2.45元，農曆年後訂單回溫，兩岸工廠趕工回補庫存，上半年營運雖保守因應，預期下半年營運將優於上半年，全年營收目標是挑戰2021年歷史新高，獲利也會優於去年。30日下午將參加證交所主辦法說會，說明去年財報及營運展望。
大陸防疫封控措施，影響大陸烘焙業展店，連帶三能營運也受影響，去年合併營收18.62億元、營業毛利6.75億元、營業利益1.95億元、稅前淨利2.05億元、本期淨利1.46億元、淨利歸屬於母公司近1.48億元、EPS從前年3.5元降至2.43元，董事會決議配發現金股利2元，配息率為82.3％。
三能1月因農曆過年、工作天數減少，營收出現負成長，2月合併營收回升至1.28億元、年成長19.48％；前二月合併營收2.07億元，年減幅縮減為23.05％。
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