捷流閥業持續接獲石化、半導體及船舶等產業客戶訂單，去年合併營收25.5億元、稅後淨利3.33億元，分別年增6.29％、5.88％，雙雙改寫歷史新高。兩岸主要客戶持續推動新廠擴建、產能高值化，去年毛利率、營業利益率仍維持32.41％、15.88％。董事會決議每股配發現金股利5.25元，股息配發率66.37％，連續三年超過6成，以30日收盤價91.90元計算，現金殖利率達5.71％。

半導體業放緩投資建廠進度，捷流仍看好各產業客戶訂單需求，對2023年上半年營運維持審慎樂觀的看法。

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