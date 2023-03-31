捷流閥業持續接獲石化、半導體及船舶等產業客戶訂單，去年合併營收25.5億元、稅後淨利3.33億元，分別年增6.29％、5.88％，雙雙改寫歷史新高。兩岸主要客戶持續推動新廠擴建、產能高值化，去年毛利率、營業利益率仍維持32.41％、15.88％。董事會決議每股配發現金股利5.25元，股息配發率66.37％，連續三年超過6成，以30日收盤價91.90元計算，現金殖利率達5.71％。
半導體業放緩投資建廠進度，捷流仍看好各產業客戶訂單需求，對2023年上半年營運維持審慎樂觀的看法。
工業用蝶閥大廠捷流閥業去年合併營收、稅後淨利創締造史上新高，但囿於股本膨脹，EPS從前年8.04元降至7.91元，改寫歷年次高，董事會決議每股配發現金股利5.25元，股息配發率66.37％。今（31）日下午參加凱基證券與IR Trust共同舉辦的投資論壇，說明經營現況及未來營運展望。
捷流閥業持續接獲石化、半導體及船舶等產業客戶訂單，去年合併營收25.5億元、稅後淨利3.33億元，分別年增6.29％、5.88％，雙雙改寫歷史新高。兩岸主要客戶持續推動新廠擴建、產能高值化，去年毛利率、營業利益率仍維持32.41％、15.88％。董事會決議每股配發現金股利5.25元，股息配發率66.37％，連續三年超過6成，以30日收盤價91.90元計算，現金殖利率達5.71％。
半導體業放緩投資建廠進度，捷流仍看好各產業客戶訂單需求，對2023年上半年營運維持審慎樂觀的看法。
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