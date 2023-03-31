工業用蝶閥大廠捷流閥業去年合併營收、稅後淨利創締造史上新高，但囿於股本膨脹，EPS從前年8.04元降至7.91元，改寫歷年次高，董事會決議每股配發現金股利5.25元，股息配發率66.37％。今（31）日下午參加凱基證券與IR Trust共同舉辦的投資論壇，說明經營現況及未來營運展望。