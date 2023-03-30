樺漢2022年全年營運，樺漢累計2022年合併營收達新台幣1082.3億元，加上Kontron IT Service停業部門121.6億元，合計累計2022年全年合併營收為新台幣1203.9億元，年增24.7%，在一次性認列處份Kontron IT Service停業部門的利益挹注下，稅後歸屬於母公司淨利為34.5億元，年增158.7%。

樺漢指出，2022年全年三大事業體包括工控設計、系統整合、品牌通路(含Kontron IT Service停業部門)的營收比重來看，分別為19.47%、41.84%、38.69%，而絕對金額的年增率分別為31.9%、46.2%、5.1%，在營運規模持續放大及費用嚴控下，貢獻2022年營業毛利率為19.73%的關鍵。

樺漢表示，去年第四季因處份Kontron IT Service停業部門，基於IFRS的保守認列原則下，提列歐元約2400萬左右的備抵存貨跌價損失，影響母公司樺漢第四季單季獲利表現，由於此一次性認列的損失，未來隨著庫存持續去化，將有機會回沖，因此，若排除此一次性損失認列，還原品牌通路2022年本業營業淨利為新台幣20.2億元，集團2022年本業營業淨利將從財報數新台幣30.8億元還原至新台幣57.6億元。

綜合上述，2022年度包含Kontron IT Service停業部門，全樺漢集團合併平均毛利率約19.5%~20%、營業利益率約4.0%~4.3%。

2022年全年每股盈餘(EPS)為32.6元，加權平均流通在外股數增加至1.06億股的情形下，全年EPS仍繳出年增134.4%高成長率，凸顯樺漢集團營運在產業景氣嚴峻的考驗下，仍逆勢繳出上市以來營收、稅後淨利、EPS皆三創歷史新高，明顯優於預期的成績單，可見樺漢集團IPC 3.0展現高度的企業韌性。

樺漢指出，考量公司財務體質健全，周四經董事會決議通過，擬配發每股現金股利新台幣15元，配發率近五成，並創上市以來每股配息最高，保留現金做未來營運持續擴張之用，依3月30日周四收盤價格263.5元計算，現金殖利率5.7%，2023年將持續以提升股東權益報酬率(ROE)為重中之重，創造公司、員工及股東價值極大化為努力目標，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。