大陸廣東省統計局2日發布的最新統計分析顯示，2022年，廣東常住人口1億2656.8萬人，占全大陸人口總量的8.97％，數量繼續保持全大陸第一位；同年廣東戶籍人口達1億49.7萬人，比2021年增加102.8萬人，增長1.03％。這是廣東省戶籍人口首次過億，廣東也成為常住人口與戶籍人口同時達到過億體量的省分。

大陸《南方日報》報導，廣東省社科院省人才發展研究中心副主任周仲高表示，2022年廣東戶籍人口增長100多萬人，主要由兩方面構成：一方面是人口的自然增長，另一方面則是省外流入人口通過積分入戶等方式入戶廣東。結合自然增長42.2萬人的資料，去年就有超過60萬省外人口在廣東落戶。「這不僅說明廣東對全國人才仍具有強大吸引力，曾經的流動人口轉為戶籍人口，也能讓更多人才紮根廣東、安心打拚」，周仲高說。

廣東省統計局分析指出，隨著廣東社會經濟發展逐步恢復正常，跨省流動人口將繼續選擇流入廣東，2023年廣東常住人口將逐步恢復穩定增長。運營商大數據顯示，今年1月返鄉的跨省流動人口，2月已有84％回流廣東。

報導引述此前公布的《2022年廣東省國民經濟和社會發展統計公報》顯示，廣東人口數據中有多項指標位居全大陸第一。

廣東已連續3年成為唯一一個出生人口超100萬的省分，連續5年成為第一生育大省。2022年，全省出生105.2萬人，死亡63.0萬人，自然增長42.2萬人，自然增長率3.33‰。去年廣東出生率高於同期全國平均水準1.53個千分點，也高於人口第二大省山東1.59個千分點；而死亡率持續處於全國較低水準，比同期全國平均值低2.40個千分點。隨著防疫政策的調整優化和新的生育政策推進落實，廣東出生人口規模將繼續保持全國前列。

2022年，廣東繼續位居上海、北京、天津3個直轄市後全大陸人口城鎮化率的省域之首。去年末，廣東省城鎮人口比例達到74.79％，同比上升0.16個百分點，與同期全國平均水準相比高出9.57個百分點。廣東人口城鎮化發展持續推進，區域間人口城鎮化水準差異進一步縮小。

與此同時，廣東勞動年齡人口規模也位居全國第一。「七人普」數據顯示，廣東16至59歲勞動年齡人口占全省常住人口的67.86％，高於全國平均水準5.59個百分點。去年，廣東16至59歲勞動年齡人口8475.1萬人，占全省常住人口的66.96％，高於全國平均水準4.94個百分點，廣東勞動年齡人口占全大陸勞動年齡人口比重達到9.68％。