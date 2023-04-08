法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近期前往中國大陸參訪，昨（7）日與中國國家主席習近平在廣州松園賓館展開非正式會晤，兩者不但在庭園中漫步暢談，還一同品茶並聆聽古琴。松園賓館是廣東省政府重要的接待場所，馬克宏此次訪華，堪稱近年來得到最高待遇的外國元首。
綜合陸媒報導，松園坐落於廣州市白雲區，鄰近白雲山麓、南湖等風景區，依山傍水、綠樹成蔭景色十分優美，且占地在50公頃左右，園內機能相當齊全，多次被中國大陸官方用來接待貴賓和外國領導人。
據了解，廣州松園不但在功能上扮演中國大陸廣東省市政府接待外賓的專用場域，其建築本身也相當有特色，不但有嶺南園林的獨特景致，同時還與中華文化北方皇家建築的特色進行結合。
另習馬二會離開北京，選在廣州松園，主要是因廣東比北京高了10度左右，氣氛更為輕鬆，且嶺南的溫潤也會讓遠道而來的人感到別樣的熱情；除此之外，松園內有培育花海，四季綻放；同時園內綠意繁蔭，可以見到百年樹齡的老榕樹，整區綠覆蓋率高達80%，來客一到就有心曠神怡的感覺。
而馬克宏和習近平在松園內品的潮州鳳凰單叢和英德紅茶金毛毫，也是廣東特產，前者產於廣東省潮州市鳳凰鎮，從開發成飲品迄今已有900多年的歷史；而後者則為廣東省清遠市出產，耗費將近三萬顆芽葉才能製作出一斤的特級金毛毫。
不過據《明報》報導，松園被廣東當局定位為迎接外賓和領導人常用場所，不對外開放。
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