大陸繼一連3日在「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」後，廣東海事局發布航行警告通知，4月7日11時至15時，珠江口部分海域進行射擊訓練，禁止駛入。而今日正值蔡英文總統出訪返台日子，對岸相關射擊訓練，也引發不少關注。

根據相關官網公告，大陸今日射擊訓練的範圍為21-18.50N 113-20.00E；21-18.50N 113-31.32E；21-08.00N 113-31.32E；21-08.00N 113-20.00E四個經緯點。

此外，福建海事局微信公眾號6日晚發出訊息，稱大陸海巡06輪編隊6日在台灣 海峽中部水域展開巡航巡查專項行動。該通報稱，中午12時10分，大陸海巡06輪抵達北緯25度24.2分，東經120度27.2分位置，按照既定路線 由南向北航行，巡查台灣海峽中部水域。

據了解，行動期間，大陸海巡06輪執法船編隊巡查平潭對台直航貨運航線、台灣海峽船舶習慣航路等水域，現場查看航路水深、洋流以及船舶流量情況，保障船舶通航環境暢通，維護台灣海峽中部水域航行秩序。

而福建海事局表示，大陸海巡06輪編隊7日將在台灣海峽北部水域展開巡航巡查行動。