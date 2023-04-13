今年國中教育會考將於5月20、21日舉行，明（14）日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名考生由考區試務會寄發。

教育部及全國試務會提醒考生，應細檢查並妥善保管准考證，內容如有錯誤，須於4月18、19日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為9時至12時及13時30分至17時。

若准考證毀損或遺失，考生可於考試當日，攜帶本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」項目之內容。

教育部指出，國中教育會考係依據國民小學及國民中學學生成績評量準則辦理，透過國中教育會考可瞭解學生的學習品質，因此，全體國中應屆畢業生均應參加國中教育會考。