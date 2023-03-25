松和去年合併營收25億2,606萬元、年減13.9％，稅後純益為1億餘元、年減57.4％，每股稅後純益2.02元，明顯低於前年的每股稅後純益4.74元，創近3年來新低。
松和是棒線業界績優企業，但由於去年下半年鋼價走低，市場需求疲弱，且因認列銷日應收帳款損失，拖累去年第三季業績，罕見出現虧損，造成全年獲利下滑。
松和董事會決議，擬每股配發現金股利1.4元，配發率為69.3％。另外，該公司決定於6月8日召開股東常會。
棒線大廠松和工業(5016)去年稅後純益1億餘元、年減57％，創近3年來新低，每股稅後純益為2.02元。松和董事會決議，擬每股配發現金股利1.4元。
松和去年合併營收25億2,606萬元、年減13.9％，稅後純益為1億餘元、年減57.4％，每股稅後純益2.02元，明顯低於前年的每股稅後純益4.74元，創近3年來新低。
松和是棒線業界績優企業，但由於去年下半年鋼價走低，市場需求疲弱，且因認列銷日應收帳款損失，拖累去年第三季業績，罕見出現虧損，造成全年獲利下滑。
松和董事會決議，擬每股配發現金股利1.4元，配發率為69.3％。另外，該公司決定於6月8日召開股東常會。
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